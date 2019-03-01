Курские студенты-медики пройдут практику в Германии

Курские студенты-медики будут проходить практику в Германии. Договорённость об этом достигнута во время визита немецкой делегации из города Майнинген в КГМУ. Стороны обсудили результаты прохождения студентами КГМУ производственной практики в социальных учреждениях Майнингена, наметили пути дальнейшего сотрудничества.

Немецкая делегация также посетила лабораторию «Интерактивного тренинга» Центра аккредитации и симуляционного обучения, где ознакомилась с возможностями поэтапного оказания медицинской помощи.