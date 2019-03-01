поиск по сайту
 

    Курские студенты-медики пройдут практику в Германии

    Сегодня, 14:23
    Курские студенты-медики пройдут практику в Германии
    Курские студенты-медики будут проходить практику в Германии. Договорённость об этом достигнута во время визита немецкой делегации из города Майнинген в КГМУ. Стороны обсудили результаты прохождения студентами КГМУ производственной практики в социальных учреждениях Майнингена, наметили пути дальнейшего сотрудничества. 
    Немецкая делегация также посетила лабораторию «Интерактивного тренинга» Центра аккредитации и симуляционного обучения, где ознакомилась с возможностями поэтапного оказания медицинской помощи.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама