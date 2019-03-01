Курянин украл из магазина терминал для проверки банкнот
Сегодня, 14:37
Курянин украл из магазина терминал для проверки подлинности банкнот. Парень попросил продавца показать товар с дальней полки. Вернувшись, девушка не нашла аппарат, а вместе с ним исчез и покупатель. Вор попал на кадры камер видеонаблюдения. На них оперативники узнали 21-летнего молодого человека, ранее уже судимого за кражу. Терминал он попробовал продать, но после неудачных попыток, спрятал, посчитав, что не сможет выручить за него деньги. Устройство полицейские изъяли и вернули владельцам. А молодой человек уже стал фигурантом уголовного дела по факту кражи.