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    Курское свиноводческое предприятие погрязло в нарушениях

    Сегодня, 15:11
    Курское свиноводческое предприятие погрязло в нарушениях
    Региональное Управление Россельхознадзора нагрянуло с внеплановой проверкой на свиноводческое предприятие ЗАО «Заря» в Железногорском районе Курской области. В результате специалисты ведомства выявили целый ряд нарушений «Ветеринарно-санитарных правил по организации и проведению дератизационных мероприятий», «Правил проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора», «Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации».
    Так, на ферме находились собаки, кошки и синантропная птица.  В производственных помещениях отсутствовали дезковрики. Не функционировал душ для работников. Не осуществлялась стирка и дезинфекция спецодежды, а также дезинфекция автотранспорта для перевозки кормов, а также трупов животных. План проведения дезинфекционных и дератизационных мероприятий проверяющим не предоставили. Не проводился бактериологический  и паразитологический контроль обеззараживания навоза. Кроме того, на предприятии не проводилась идентификация животных и диспансеризация маточного поголовья.
     По результатам проверки, «Зарю» привлекли к административной ответственности в соответствии с  ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.

     

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