Курское свиноводческое предприятие погрязло в нарушениях

Региональное Управление Россельхознадзора нагрянуло с внеплановой проверкой на свиноводческое предприятие ЗАО «Заря» в Железногорском районе Курской области. В результате специалисты ведомства выявили целый ряд нарушений «Ветеринарно-санитарных правил по организации и проведению дератизационных мероприятий», «Правил проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора», «Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации».

Так, на ферме находились собаки, кошки и синантропная птица. В производственных помещениях отсутствовали дезковрики. Не функционировал душ для работников. Не осуществлялась стирка и дезинфекция спецодежды, а также дезинфекция автотранспорта для перевозки кормов, а также трупов животных. План проведения дезинфекционных и дератизационных мероприятий проверяющим не предоставили. Не проводился бактериологический и паразитологический контроль обеззараживания навоза. Кроме того, на предприятии не проводилась идентификация животных и диспансеризация маточного поголовья.

По результатам проверки, «Зарю» привлекли к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.