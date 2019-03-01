На лечение и реабилитацию пострадавшим на производстве курянам Соцстрах направил более 470 миллионов рублей

Сегодня представители Фонда социального страхования посетили сотрудника одного из курских предприятий, проходящего лечение после производственной травмы.

Региональное отделение ФСС оплачивает реабилитацию сотрудников, получивших травмы на производстве. На сегодня несколько таких пострадавших поправляют здоровье в санаториях.

Юрий Иванович Чернышев, шлифовальщик объединения АПЗ – 20, год назад сильно повредил ногу. По заданию руководства он должен был заточить ножи на дробильной установке. Войдя в темное подсобное помещение, даже не успел включить свет и, оступившись, упал в технологический колодец.

Бригада «Скорой помощи» доставила его в больницу со сложным переломом ноги. Лечение шло непросто – пришлось использовать аппарат Илизарова и дважды лежать в стационаре. Региональное отделение ФСС за лечение перечислило более 70,5 тысяч рублей.

Однако, и после этого полностью восстановить здоровье еще не удалось. Сейчас пострадавший проходит курс реабилитации в санатории имени Черняховского под Курском. Его пребывание в здравнице также оплатит Фонд социального страхования в полном объеме.

Всего же только за прошедший 2018 год на лечение, реабилитацию и другие выплаты пострадавшим сотрудникам региональному отделению ФСС пришлось направить более 470 миллионов рублей.

В частности, за лечение в стационарах больниц выплачено около 3,5 миллиона рублей.

Кроме того:

- более 19 миллионов рублей израсходовано на оплату санаторно-курортного лечения,

- более 13 – на приобретение технических средств реабилитации (инвалидные коляски, трости, слуховые аппараты и прочее),

- более 16 – на приобретение автомобилей.

Помимо этого, осуществлялись и другие выплаты пострадавшим в соответствии с установленными нормами.

В конечном итоге благодаря проведенным мероприятиям к труду вернулись почти 70% пострадавших на производстве.



