В Курске открылся новый детский сад

Сегодня в Курске состоялось торжественное открытие нового муниципального детского сада, построенного в Северном районе. Участие в мероприятии приняли врио Губернатора Курской области Роман Старовойт, Глава города Николай Овчаров и другие официальные лица.

Инвестором строительства детского сада на проспекте Дериглазова выступило АО «Курский завод крупнопанельного домостроения».

Выкупила здание детсада за 215 миллионов рублей администрация за счёт средств бюджетов всех уровней.

Новый детский сад №19 рассчитан на 12 групп (280 мест). Здание соответствует всем требованиям, предъявляемым к дошкольным образовательным учреждениям. Это третий детский сад в Курске, построенный по новому проекту. Просторные коридоры, холлы, прекрасно оборудованы спортивный и музыкальный залы, медицинский блок и пищеблок. Имеются кабинеты учителя-логопеда, психолога. В полном объёме приобретены мебель, посуда, мягкий и твёрдый инвентарь, игрушки, методическая литература и пр.

На территории детского сада есть не только возможность для прогулки детей, но и спортивная площадка, современное игровое оборудование, красочные малые игровые формы. Открытие детсада позволило сократить очередность в детские учреждения на 280 человек, дополнительно создать 73 рабочих места для курян, - отметили в городской администрации.



