В Курске на стоянке у магазина не разъехались «Жигули» и «Волга»

Во вторник вечером Курске произошла авария, в которой пострадал один человек. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, 25 марта примерно в 22:00 возле д.№1 «А» по ПЛК автомобиль ВАЗ-21043, за рулём которого был 62-летний водитель, ехал со стороны ул. Серёгина в направлении Льговского поворота. Поворачивая налево к стоянке магазина он столкнулся со встречным автомобилем ГАЗ-3110, под управлением 23-летнего водителя. В результате ДТП пострадал водитель «Жигулей» - его с ранением госпитализировали в горбольницу №4. Водители были трезвыми. Сегодня, 10:35 К списку новостей