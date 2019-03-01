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    В Курске на стоянке у магазина не разъехались «Жигули» и «Волга»

    Сегодня, 10:35
    В Курске на стоянке у магазина не разъехались «Жигули» и «Волга»
    Во вторник вечером Курске произошла авария, в которой пострадал один человек. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, 25 марта примерно в 22:00 возле д.№1 «А» по ПЛК автомобиль ВАЗ-21043, за рулём которого был 62-летний водитель, ехал со стороны ул. Серёгина в направлении Льговского поворота. Поворачивая налево к стоянке магазина он столкнулся со встречным автомобилем ГАЗ-3110, под управлением 23-летнего водителя. В результате ДТП пострадал водитель «Жигулей» - его с ранением госпитализировали в горбольницу №4. Водители были трезвыми. 

     

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