У 43 тысяч курян с 1 апреля увеличатся социальные пенсии

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.03.2019 г. №271 будут проиндексированы с 1 апреля 2019 года на 2% пенсии, установленные по нормам Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». При индексации социальных пенсий также повышаются все выплаты, установленные исходя из соответствующего размера социальной пенсии.

Чтобы самостоятельно определить сумму увеличения, нужно умножить размер социальной пенсии на коэффициент индексации (1,02).

Например, у получателя социальной пенсии, инвалида 1 группы, в марте 2019 г. размер пенсии составлял 10 567 руб. 73 коп. Соответственно, новый размер пенсии составит 10 779 руб. 08 коп.:

10 567,73x 1,02 = 10 779,08

Т.е. пенсия увеличится на 211 руб. 35 коп.

Ииндексация пенсии, назначенной по нормам Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», не зависит от того, осуществляет её получатель трудовую деятельность или нет.

Это повышение коснется около 43 тысяч пенсионеров Курской области.

В Пенсионном фонде напомнили, что с 1 января этого года страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров увеличились на 7,05%, а с 1 февраля на 4,3% проиндексирована ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников.

В августе будет проведена корректировка страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров.



