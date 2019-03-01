22 курянина зарегистрировались в качестве самозанятых

В Курской области в качестве самозанятых зарегистрировались 22 человека. Об этом рассказал врио губернатора Роман Старовойт на региональной конференции «Малый бизнес Курской области в реализации национальных проектов».

По его словам, это куряне, оказывающие репетиторские услуги, а также осуществляющие уход за пожилыми людьми. В целом в России в качестве самозанятых зарегистрировались уже около 40 тысяч человек. Большинство из них работают в сферах строительства, торговли, образования, сельского хозяйства.

Также врио губернатора отметил, что сейчас в неформальном секторе экономики занято более 105 тысяч жителей области. По его прогнозам, ещё около 20 тысяч самозанятых курян должны в ближайшее время встать на учёт в налоговой.

Напомним, налог для самозанятых граждан ввели с 1 января этого года в четырёх пилотных регионах - в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. К ним до 2020 года присоединятся оставшиеся регионы нашей страны, такой распоряжение дал Минфин.

- Что касается Курской области, то считаю необходимым в рамках реализации проекта по улучшению условий ведения предпринимательской принять на региональном уровне пакет нормативных документов, предусматривающих введение с 1 января 2020 года налогового режима для самозанятых граждан, — сказал Роман Старовойт.

Льготный налоговый режим для самозанятых предусматривает уплату налога в размере 4% для физических лиц и 6% – для юридических. Зарегистрироваться в качестве самозанятых можно через электронное приложение «Мой налог», откуда сведения автоматически попадают в Федеральную налоговую службу.