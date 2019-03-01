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    Курский "Авангард" потерпел восьмое кряду поражение на выезде

    Сегодня, 11:23
    Курский
    Сегодня курский "Авангард" уступил в выездном матче 29-го тура ФНЛ на Дальнем Востоке со счётом 0:1. В самом начале игры из-за повреждения поле пришлось покинуть Александру Макарову. Его место занял Михаил Земсков. Единственный мяч на 43 минуте забил полузащитник "СКА-Хабаровск" Павел Карасёв. 
    Это восьмое кряду поражение "Авангарда" в гостях. После зимней паузы в Первенстве в 4 играх куряне заработали всего два очка. Команда Игоря Беляева сохранила 4-ю позицию в турнирной таблице. Но делит её с ярославским "Шинником", у команд по 44 балла.
    В следующей игре с саранской "Мордовией" не смогут принять участие Михаил Багаев (он насобирал аж 8 горчичников) и Владислав Руденко, получивший удаление в матче со "СКА-Хабаровск". Этот матч состоится в Курске 7 апреля.

     

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