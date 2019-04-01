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    Под Курском 16-летний "водитель" сбил 12-летних школьниц

    Сегодня, 12:56
    Под Курском 16-летний
    В Курскрм районе Курской области в воскресенье произошла авария, виновником и пострадавшими в которой стали дети. Как сообщили в ГИБДД, 31 марта примерно в 16:25 возле д.№24 по ул. Нелидова д.1-я Моква Курского района 16-летний подросток на ВАЗовской «Девятке» ехал по ул. Нелидова и сбил двух 12-летних девочек, которые шли по краю проезжей части дороги во встречном направлении. Подросток, в свои 16 лет, естественно, не имел права управления транспортным средством. В результате ДТП школьниц с ранениями различной степени тяжести доставили в больницу. 

     

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