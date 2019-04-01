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    В Курскую область привезли австралийских овец и голландских индюшат

    Сегодня, 13:34
    В Курскую область привезли австралийских овец и голландских индюшат
    В конце марта по разрешению Россельхознадзора в Курскую область ввезли 11693 голов овец и баранов из Австралии, 10,5 тысячи индюшат из Голландии и несколько миллионов инкубационных яиц из Голландии, Болгарии, Турции.  
     Животных завезли на ООО «Фатежская ягнятина», ООО "Ястребовское" и АО "Моссельпром" (всего за первый квартал на предприятие завезено 7492680 шт. импортных яиц).
    Специалисты регионального Управления Россельхознадзора и ветеринарной службы   признали авец и индюшат здоровыми, признаков инфекционных заболеваний не выявили. Инкубационные яйца продезинфицировали.

     

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