В Курскую область привезли австралийских овец и голландских индюшат

В конце марта по разрешению Россельхознадзора в Курскую область ввезли 11693 голов овец и баранов из Австралии, 10,5 тысячи индюшат из Голландии и несколько миллионов инкубационных яиц из Голландии, Болгарии, Турции.

Животных завезли на ООО «Фатежская ягнятина», ООО "Ястребовское" и АО "Моссельпром" (всего за первый квартал на предприятие завезено 7492680 шт. импортных яиц).

Специалисты регионального Управления Россельхознадзора и ветеринарной службы признали авец и индюшат здоровыми, признаков инфекционных заболеваний не выявили. Инкубационные яйца продезинфицировали.