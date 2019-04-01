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    Под Курском полицейские по горячим следам задержали похитителей парфюмерии

    Сегодня, 16:29
    Под Курском полицейские по горячим следам задержали похитителей парфюмерии
    В Курчатове Курской области в дежурную часть обратился продавец магазина парфюмерии. По его словам двое неизвестных мужчин украли три флакона туалетной воды, на общую сумму более 11 тысяч рублей. 
    Как выяснили полицейские, в магазин зашли мужчины, взяв с полки товар, они выбежали из помещения на улицу и скрылись в неизвестном направлении.
    Оперативники опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, изучили записи с камер видеонаблюдения, размещённых в соседнем здании, и по горячим следам установили личности злоумышленников. Ими оказались ранее неоднократно судимые 34-летние жители Курчатова.
    Сейчас похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж».

     

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