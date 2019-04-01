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    31 марта курские пожарные 164 раза выезжали на сообщения о горении сухой травы!!!

    Сегодня, 17:15
    31 марта курские пожарные 164 раза выезжали на сообщения о горении сухой травы!!!
    В ближайшие дни ожидается тёплая и сухая погода, а значит, многие куряне отправятся на свои приусадебные участки наводить порядок, в том числе сжигать траву и мусор. В ветреную погоду, а так же при несоблюдении правил пожарной безопасности, такая уборка может обернуться бедой: огонь способен за считанные секунды перекинуться на другой участок и уничтожить в том числе и жилые дома. 
    Спасатели обращаются к курянам и гостям региона с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.
    Только 31марта пожарно-спасательные подразделения 164 раза выезжали на сообщения о горении сухой травы!!! 

     

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