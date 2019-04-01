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    Куряне станут платить за вывоз мусора ещё меньше

    Сегодня, 10:33
    Куряне станут платить за вывоз мусора ещё меньше
    Куряне станут платить за вывоз мусора ещё меньше. Областной комитет по тарифам и ценам уже утвердил новые тарифы на услугу по обращению с ТКО для региональных операторов. Тарифы снизятся с 1 июля. Нормативы накопления ТКО менять пока не планируют. Например, в зоне обслуживания «Экопола» со второго полугодия плата составит 61 рубль 39 копеек с человека в месяц , а те, кого обслуживает «Спецавтобаза по уборке Курска» будут платить 66 рублей 52 копейки с человека в месяц в частном секторе и 48 рублей 78 копеек в многоквартирных домах.

     

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