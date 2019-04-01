Куряне станут платить за вывоз мусора ещё меньше

Куряне станут платить за вывоз мусора ещё меньше. Областной комитет по тарифам и ценам уже утвердил новые тарифы на услугу по обращению с ТКО для региональных операторов. Тарифы снизятся с 1 июля. Нормативы накопления ТКО менять пока не планируют. Например, в зоне обслуживания «Экопола» со второго полугодия плата составит 61 рубль 39 копеек с человека в месяц , а те, кого обслуживает «Спецавтобаза по уборке Курска» будут платить 66 рублей 52 копейки с человека в месяц в частном секторе и 48 рублей 78 копеек в многоквартирных домах. Сегодня, 10:33 К списку новостей