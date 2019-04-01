В Курске штрафуют нарушителей правил пожарной безопасности

С 25 марта в Курской области сотрудники надзорной деятельности составили 26 протоколов за нарушение правил сжигания сухой травы и мусора, из них 12 – только за прошедшие сутки.

На протяжении нескольких дней количество ежедневных сообщений о горении сухой травы превышает сотню. Только за 31 марта и 1 апреля их число составило более 270.

- Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за проведение неконтролируемых палов травы и отжигов, а также за разведение костров на расстоянии ближе 50 метров от строений, - рассказывает врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Сергей Брагин. - Нарушителям грозят предупреждение или административный штраф: для граждан - в размере 2000-3000 рублей; для должностных лиц – 6000 -15000 рублей; для юридических – 150000 - 200000 рублей.Те же действия, совершённые в условиях особого противопожарного режима, удваивают штрафные санкции.

Данная работа будет продолжена. Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы переведены на усиленный режим несения службы.

В случае неосторожного обращения с огнём или нарушения требований пожарной безопасности, ставшего причиной уничтожения чужого имущества или причинения тяжкого вреда здоровью людей, предусмотрена уголовная ответственность.

Спасатели обращаются к жителям и гостям региона с просьбой не нарушать правила пожарной безопасности.

Если вы решили навести порядок на территории своего домовладения или приусадебного участка, необходимо соблюдать следующие требования:

1. участок для выжигания сухой травянистой растительности должен располагаться на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта;

2. территорию вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности необходимо очистить в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов;

3. лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения