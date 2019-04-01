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    В Курске штрафуют нарушителей правил пожарной безопасности

    Сегодня, 18:09
    В Курске штрафуют нарушителей правил пожарной безопасности
    С 25 марта в Курской области сотрудники надзорной деятельности составили 26 протоколов за нарушение правил сжигания сухой травы и мусора, из них 12 – только за прошедшие сутки.
    На протяжении нескольких дней количество ежедневных сообщений о горении сухой травы превышает сотню. Только за 31 марта и 1 апреля их число составило более 270.
    - Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за проведение неконтролируемых палов травы и отжигов, а также за разведение костров на расстоянии ближе 50 метров от строений, - рассказывает врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Сергей Брагин. - Нарушителям грозят предупреждение или административный штраф: для граждан - в размере 2000-3000 рублей; для должностных лиц – 6000 -15000 рублей; для юридических – 150000 - 200000 рублей.Те же действия, совершённые в условиях особого противопожарного режима, удваивают штрафные санкции.
    Данная работа будет продолжена. Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы переведены на усиленный режим несения службы.
    В случае неосторожного обращения с огнём или нарушения требований пожарной безопасности, ставшего причиной уничтожения чужого имущества или причинения тяжкого вреда здоровью людей, предусмотрена уголовная ответственность.
    Спасатели обращаются к жителям и гостям региона с просьбой не нарушать правила пожарной безопасности.
    Если вы решили навести порядок на территории своего домовладения или приусадебного участка, необходимо соблюдать следующие требования:
    1. участок для выжигания сухой травянистой растительности должен располагаться на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта;
    2. территорию вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности необходимо очистить в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов;
    3. лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения

     

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