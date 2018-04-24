Благодаря проекту «Карта убитых дорог» в Курске отремонтируют 17 улиц

Благодаря проекту ОНФ «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог» 17 наиболее разбитых и небезопасных улиц Курска отремонтируют в 2019 г. Они включены в план дорожных работ в составе Курской агломерации.

В 2019 г. ремонт дорожного покрытия проезжей части с нанесением разметки, установкой дорожных знаков и ограждений будет выполнен на улицах Ильича, Союзной, Станционной, Интернациональной, 1-й Моква, Сумской, Бочарова, Литовской, Энгельса, Большевиков, Суворовской, Звездной, Косухина, Хрущева, Хуторской, Запольной и Магистральном проезде. Эти 17 улиц из 30, запланированных к приведению в порядок, учтены администрацией Курской области исходя из данных проекта «Дорожная испекция/Карта убитых дорог» ОНФ. На ремонт курских магистралей, которые вошли в состав Курской агломерации, потратят из бюджета 969 млн руб.

«Добиться положительного результата помогла активность участников проекта – неравнодушных жителей, которые отмечали наиболее опасные, разбитые участки дорог, – отметил координатор проекта ОНФ «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог» в Курской области Борис Свиридов. – 17 улиц, на которых расположены 40 убитых участков для ремонта, – это хороший результат. Отдельно администрация региона решила вопрос по строительству дороги на проспекте Дружбы, разные участки которого лидируют в народном рейтинге ОНФ. На 2 км четырехрядной магистрали федеральный центр направил первый транш в размере 500 млн руб. Затем будет второй – еще 160 млн руб. Конечно, будем смотреть, насколько качественно отработают дорожные строители. Теперь можем точно говорить о том, что ресурс карты убитых дорог ОНФ востребован властью и стал настольным пособием для дорожников».

Всего в Курской области жители отметили 554 участка, которым нужен ремонт, – 293 км. Курск лидирует по количеству «красных» отметок – их 367, или 133 км. В целом отметки набрали почти 12 тыс. голосов.



