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    21-летнему курскому закладчику дали 4,5 года "строгача"

    Сегодня, 09:00
    21-летнему курскому закладчику дали 4,5 года
    В Курске вынесен приговор 21-летнему молодому человеку, обвиняемому в сбыте синтетических наркотиков.
    Закладчика задержали с поличным сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Курской области. У него изъяли крупную партию запрещённых веществ, расфасованную на разовые дозы.
    Выяснилось, что предложение о незаконном заработке за распространение наркотиков путём тайников-закладок он нашёл в Интернете. В указанном месте забрал оптовую партию, чтобы в дальнейшем разложить по более мелким закладкам. Тогда его и задержали полицейские. Вознаграждения за свою "работу" получить он не успел.
    Обвиняемый полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием.
    Судом молодой человек признан виновным по ст. 228.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Изъятые наркотики по решению суда уничтожили. А сайт, где обвиняемому предложили незаконный заработок и рекламировали наркотики, заблокировали.

     

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