Курские полицейские поймали охотников за аккумуляторами
Вчера, 15:02
Ещё в марте в полицию Железногорска Курской области стали обращаться водители большегрузов - из их машин автоворы похитили аккумуляторы. Оперативники нашли злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей 19-20 лет, один из которых курянин, другой – житель соседней области. Как рассказали сами похитители, они по ночам ездили на автомобиле и присматривали большегрузы, оставленные вне охраняемых мест. Из таких машин предприимчивые молодые люди и воровали аккумуляторные батареи, которые потом сдавали на металлолом, а вырученные от сделок деньги, тратили на личные нужды. Всего на их счету четыре таких кражи. Возбуждены уголовные дела. Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.