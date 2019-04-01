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    Курские полицейские поймали охотников за аккумуляторами

    Вчера, 15:02
    Курские полицейские поймали охотников за аккумуляторами
    Ещё в марте в полицию Железногорска Курской области стали обращаться водители большегрузов - из их машин автоворы похитили аккумуляторы. Оперативники нашли злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей 19-20 лет, один из которых курянин, другой – житель соседней области. Как рассказали сами похитители, они по ночам ездили на автомобиле и присматривали большегрузы, оставленные вне охраняемых мест. Из таких машин предприимчивые молодые люди и воровали аккумуляторные батареи, которые потом сдавали на металлолом, а вырученные от сделок деньги, тратили на личные нужды. Всего на их счету четыре таких кражи. Возбуждены уголовные дела. Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.

     

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