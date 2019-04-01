В ночной аварии под Курском ранена 11-летняя девочка
Вчера, 16:19
На минувших выходных в столкновении двух ВАЗов в Курской области пострадала 11-летняя девочка. Как сообщили в Госавтоинспекции, 6 апреля примерно в 23:45 возле д.№20 по ул. Бойцов 9 дивизии д. Бочаровка Мантуровского района, 36-летняя женщина за рулём автомобиля ВАЗ-21140 столкнулась с попутным автомобилем ВАЗ-21110, за рулём которого был 41-летний водитель. В результате аварии 11-летняя пассажирка одной из машин. Её с ранением доставили в «Мантуровскую ЦРБ».