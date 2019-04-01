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    На выходных в Курской области нашли целый арсенал боеприпасов

    Вчера, 16:59
    На выходных в Курской области нашли целый арсенал боеприпасов
    На минувших выходных спасателям пришлось несколько раз выезжать на место обнаружения боеприпасов времён Великой Отечественной Войны. 
    В субботу миномётную мину нашли в с. 2- Поныри, Поныровского района Курской области. На следующий день уже в с. 1- Поныри обнаружили целых 13 миномётных мин диаметром 81 мм, 2 минометные мины диаметром 82 мм и одну миномётную мину диаметром 20 мм. В тот же день в с. Клишино, Льговского района нашли один артснаряд диаметром 105 мм. 
    И уже сегодня в овраге вблизи с. 1-е Поныри обнаружили 33 миномётные мины диаметром 81 мм и 4 миномётные мины диаметром 50 мм. 
    Все боеприпасы изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

     

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