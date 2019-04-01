В Курской области активизировались клещи

По информации Курского территориального центра медицины катастроф, с начала года по поводу укусов клещей в медицинские организации области обратилось 7 человек.

Клещи встречаются на всей территории региона. Среди наиболее вероятных мест нападения, которые названы пострадавшими в прошлом году, - лесные массивы, лесопарковые зоны, городские парки и скверы, дачные участки.

Клещи являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), анаплазмоз, эрлихиоз, туляремия, лихорадка Западного Нила (ЛЗН).

Клещи поджидают жертву в траве, реже на кустарниках, но никогда не заползают на деревья, не падают и не прыгают с них.

Специалисты напоминают: основной мерой защиты от клещей является индивидуальная защита.