поиск по сайту
 

    Курские аграрии завершили сев ранних яровых зерновых культур на 65% площадей

    Сегодня, 08:38
    Курские аграрии завершили сев ранних яровых зерновых культур на 65% площадей
    В Курской области сев ранних яровых зерновых культур завершён уже на 65% площадей. Засеяно свыше 216 тыс. га из запланированных 332 тыс. га. Земледельцы двух районов – Беловского и Глушковского – полностью справились с поставленными задачами. В ближайшее время сев ранних яровых зерновых культур планируют завершить в хозяйствах Обоянского и Медвенского районов. Здесь засеяно по 95% от плана.
    Также в 11 районах области хозяйства приступили к севу сахарной свёклы. Лидируют хозяйства Мантуровского и Глушковского районов, где засеяно этой культурой 800 и 700 га соответственно.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама