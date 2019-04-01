Курские аграрии завершили сев ранних яровых зерновых культур на 65% площадей

В Курской области сев ранних яровых зерновых культур завершён уже на 65% площадей. Засеяно свыше 216 тыс. га из запланированных 332 тыс. га. Земледельцы двух районов – Беловского и Глушковского – полностью справились с поставленными задачами. В ближайшее время сев ранних яровых зерновых культур планируют завершить в хозяйствах Обоянского и Медвенского районов. Здесь засеяно по 95% от плана.

Также в 11 районах области хозяйства приступили к севу сахарной свёклы. Лидируют хозяйства Мантуровского и Глушковского районов, где засеяно этой культурой 800 и 700 га соответственно.