Курянин решил убить сожительницу и трижды задавил её на машине

В понедельник в Обоянском районе курской области приключилась история похлеще какого-нибудь триллера. На дороге вблизи деревни Потапахино нашли 48-летнюю курянку. Её сбила машина. Три раза. Таким образом от женщины пытался избавиться её 46-летний экс-бойфренд.

По версии следствия, 8 апреля этого года примерно в 14 часов 30 минут женщина на своих «Жигулях» вместе с бывшим сожителем приехала в поле, чтобы выяснть отношения. Между ними произошёл словестный конфликт. Женщина вышла из машины и пошла по дороге. А мужчина решил её убить. Он сел за руль и сбил бывшую подругу. Та, испугавшись за свою жизнь, поднялась на ноги, стала убегать, но злодей, увидев это вновь сбил её на автомобиле.

Женщина, понимая, что мужчина хочет её убить, вновь стала убегать от него. В этот момент подозреваемый, видя, что его бывшая сожительница ещё жива, и убегает в сторону дороги, развернулся, догнал её и вновь сбил на машине. Увидев, что женщина лежит неподвижно, и, полагая, что убил её, скрылся, - сообщили в СУ СК России по Курской области.

Через час женщину нашли и отвезли в Обоянскую райбольницу, где ей оказали квалифицированную медицинскую помощь, и она осталась жива.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступления, назначены судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье Покушение на убийство.