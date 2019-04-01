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    Под суд идёт курский пенсионер, до смерти забивщий жену

    Сегодня, 13:17
    Под суд идёт курский пенсионер, до смерти забивщий жену
    В Глушковском районе перед судом предстанет 62-летний пенсионер, обвиняемый в причинении своей 54-летней жене тяжких телесных повреждений, от которых она скончалась.
    По версии следствия, вечером 26 октября прошлого года супруги во дворе своего дома распивали спиртное. Между ними произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой мужчина нанёс несколько раз ударил рукой жену по голове. 
    Впоследствии женщину госпиталиировали в Глушковскую райольницу - у неё ухудшилось самочувствие, мучали головные боли. Диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. 5 ноября 2018 года она скончалась.
    Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

     

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