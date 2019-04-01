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    Курская область. Владельца сельского магазина оштрафовали за нарушения

    Сегодня, 16:48
    Курская область. Владельца сельского магазина оштрафовали за нарушения
    Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора проверили магазин «Продукты» индивидуального предпринимателя в д. Малогнеушево Рыльского района Курской области.  Выявили массу нарушений требований Технического регламента  Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
    Так, в морозильной камере для полуфабрикатов хранилась продукция животного происхождения (крыло циплёнка бройлера) с нарушенной целостностью упаковки, а свиной фарш хранился при температуре на 8 градусов С выше температуры, установленной  изготовителем.
    Кроме того, с начала года предприниматель не проводил дезинфекцию холодильных и морозильных камер. На момент проверки не смог представить ни документы, подтверждающие проведение дезинфекции, ни журнал учёта и контроля температурного режима в холодильных и морозильных камерах.
    В итоге бизнесмена оштрафовали на 20 000 рублей. Нарушения обязали устранить, а недоброкачественную продукцию сняли с реализации и утилизировали.

     

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