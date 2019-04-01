Под суд идёт курянин, грозившийся зарубить топором сожительницу и забивший её ногами

В Беловском районе Курской области перед судом предстанет 49-летний местный житель, обвиняемый в угрозе убийством и причинении в ходе конфликта тяжких телесных повреждений своей сожительнице, от которых она скончалась.

По версии следствия, 1 октября прошлого года мужчина приревновал свою 39-летнюю сожительницу и грозился зарубить её топором.

Через три дня между ними вспыхнула сора, в ходе которой курянин схватил женщину за волосы и бросил на пол, а потом стал избивать её ногами по голове и телу.

Пострадавшую отвезли в Курскую областную клиническую больницу, где 26 ноября она скончалась от причинённых тяжких телесных повреждений.

Теперь судьбу ревнивца решит суд.