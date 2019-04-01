поиск по сайту
 

    Куряне могут обратиться в следственное управление в режиме онлайн

    Сегодня, 16:17
    Куряне могут обратиться в следственное управление в режиме онлайн
    Куряне могут обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской области через официальную группу ведомства в социальной сети «Вконтакте» - vk.com/suskrkursk.
    Работа ведомства через соцсеть нацелена на оказание оперативной помощи гражданам в решении их вопросов, связанных с проведением проверок сообщений о преступлении и расследованием уголовных дел, находящихся в производстве следователей следственного управления. Куряне могут направлять сообщения о совершённом или готовящемся преступлении, сообщать иную значимую для работы ведомства информацию.
    Обработку поступающих сообщений осуществляют уполномоченные сотрудники. Руководитель следственного управления получает от своих подчинённых информацию о поступлении сообщений в режиме реального времени.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама