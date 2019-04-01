Куряне могут обратиться в следственное управление в режиме онлайн

Куряне могут обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской области через официальную группу ведомства в социальной сети «Вконтакте» - vk.com/suskrkursk.

Работа ведомства через соцсеть нацелена на оказание оперативной помощи гражданам в решении их вопросов, связанных с проведением проверок сообщений о преступлении и расследованием уголовных дел, находящихся в производстве следователей следственного управления. Куряне могут направлять сообщения о совершённом или готовящемся преступлении, сообщать иную значимую для работы ведомства информацию.

Обработку поступающих сообщений осуществляют уполномоченные сотрудники. Руководитель следственного управления получает от своих подчинённых информацию о поступлении сообщений в режиме реального времени.



