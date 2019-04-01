В Курске на объездной дороге пешеход угодил ВАЗ и сломал обе ноги

Вечером в воскресенье в Курске сбили пешехода. Его личность до сих пор не установлена. Как сообщили в ГИБДД, 14 апреля примерно в 21.30 на 523 км автодороги М-2 «Крым» 69-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-27074, ехал со стороны Москвы в сторону Белгорода. В это время пешеход переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Произошло столкновение, в результате которого пешеход получил переломы обеих ног - его доставили в областную клиническую больницу. Вчера, 12:27 К списку новостей