Курянин ночью перебегал дорогу не по "зебре" и угодил под колёса авто

В воскресенье, 14 апреля ночью в Курске произошло ДТП, в котором вновь пострадал пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте. По данным Госавтоинспекции, авария случилась около двух часов ночи возле д.№54 по ул. Запольная. 33-летний водитель, управляя автомобилем «Джили», ехал со стороны ул. 50 лет Октября в направлении ул. Верхняя Казацкая. В это время дорогу вне пешеходного перехода перебегал 41-летний пешеход. В результате столкновения пешеход получил травмы, его доставили в областную больницу. Вчера, 14:46 К списку новостей