Курские таможенники передадут в музеи Библию XIX века, старинную икону и немецкую швейную машинку времён Первой мировой

Курские таможенники завтра передадут культурные ценности в музей и библиотеку им. Асеева. Церемония пройдёт в 14.00 в конференц-зале Курской таможни (г. Курск, ул. Коммунистическая, д. 3а).

Весь этот антиквариат задержали на границе - его нелегально пытались перевезти граждане разных стран.





В Курский областной краеведческий музей передадут: «БИБЛИю КНИГИ СИРЕЧЬ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА» 1825 года издания (переиздание так называемой Елизаветинской Библии, выпущенной в Санкт- Петербурге в 1751 году), «ПСАЛТИРЬ» 1904 года, печатное издание «ПРИМЕРЫ БЛАГОЧЕСТИЯ ИЗ ЖИТЕЯ СВЯТЫХ» под редакцией духовника императоров Александра II и Александра III Василия Бажанова 1906 года издания, икону с окладом «Спас Вседержитель» начала XX века и швейную машинку «Nahmaschintn Fabrik Karlsruhe FABRIC MARKE vorm HAID&NEU», изготовленную в Германии до 1917 года.

Икону и книги обнаружили в грузовом автомобиле в ящиках с домашними вещами. Гражданка Казахстана переезжала на постоянное место жительства в Турцию и вывозила транзитом через автомобильный пункт пропуска Крупец свои личные вещи. Задекларировать предметы старины она не удосужилась.

Старинную швейную машинку пыталась вывезти из России в Киев украинка без декларирования таможенным органам и без предоставления разрешительных документов на вывоз предметов старины. Применение мобильного инспекционно-досмотрового комплекса позволило найти спрятанную в вещах швейную машинку.

Фонды Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева пополнят три книги: Часовник и Псалтырь, напечатанные в конце XIX – начала XX веков и Псалтырь 1878 года издания. Книги обнаружили в пункте пропуска Крупец. Их пытались вывезти украинские контрабандисты. Поскольку книги не были продекларированы в установленном порядке, их владельцев привлекли к административной ответственности. А печатные издания по решению судов конфисковали.

Управление Минкультуры России по Центральному федеральному округу приняло решение о передаче конфискованных культурных ценностей на ответственное хранение в Курский областной краеведческий музей и в Курскую областную научную библиотеку им. Н.Н.Асеева.