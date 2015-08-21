Курянин заступился за девушек и стал фигурантом уголовного дела

В Курске 31-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела, побив незнакомца. В результате потерпевший госпитализирован в больницу с различными переломами. Курянин покупал в магазине продукты и услышал жалобы несовершеннолетних девушек, возмущённых поведением неизвестного им мужчины, который вёл себя агрессивно у входа в магазин. Молодой человек, решив самостоятельно наказать обидчика девушек, сделал мужчине замечание, а затем несколько раз ударил его. Через два дня избитый им человек обратился в больницу.

Возбуждено уголовное дело.