В День Победы в Курске выступят солисты Большого театра

В Курске прошла первая репетиция Губернаторского оркестра. В планах у художественного руководителя Сергея Проскурина — целый ряд масштабных проектов.

В конце мая пройдёт Марьинская ассамблея, возобновятся концерты с детьми.

9 мая в КГУ состоится большой концерт «Песни Победы».

«Приглашены солисты Большого театра, мы будем им аккомпанировать», — рассказал Сергей Проскурин местным СМИ.

На ноябрь намечен Международный фестиваль оперы в Курске.

В оркестре, кстати, есть вакантные места. Всего в коллективе будет 24 музыканта.



