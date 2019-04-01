В День Победы в Курске выступят солисты Большого театра
Сегодня, 08:42
В Курске прошла первая репетиция Губернаторского оркестра. В планах у художественного руководителя Сергея Проскурина — целый ряд масштабных проектов.
В конце мая пройдёт Марьинская ассамблея, возобновятся концерты с детьми.
9 мая в КГУ состоится большой концерт «Песни Победы».
«Приглашены солисты Большого театра, мы будем им аккомпанировать», — рассказал Сергей Проскурин местным СМИ.
На ноябрь намечен Международный фестиваль оперы в Курске.
В оркестре, кстати, есть вакантные места. Всего в коллективе будет 24 музыканта.
К списку новостей