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    В День Победы в Курске выступят солисты Большого театра

    Сегодня, 08:42
    В День Победы в Курске выступят солисты Большого театра
    В Курске прошла первая репетиция Губернаторского оркестра. В планах у художественного руководителя Сергея Проскурина — целый ряд масштабных проектов.
    В конце мая пройдёт Марьинская ассамблея, возобновятся концерты с детьми. 
     9 мая в КГУ состоится большой концерт «Песни Победы». 
    «Приглашены солисты Большого театра, мы будем им аккомпанировать», — рассказал Сергей Проскурин местным СМИ.
    На ноябрь намечен Международный фестиваль оперы в Курске. 
    В оркестре, кстати, есть вакантные места. Всего в коллективе будет 24 музыканта.

     

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