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    Врио губернатора Курской области примет участие в лыжном марафоне на Камчатке

    Сегодня, 14:32
    Врио губернатора Курской области примет участие в лыжном марафоне на Камчатке
    Роман Старовойт отправляется на Камчатку. 21 апреля в Петропавловске-Камчатском пройдёт «Авачинский марафон». Марафон проводится каждый год в третье воскресенье апреля.
    Трасса марафона проходит в живописных местах у подножия действующего вулкана Авачинская сопка и ежегодно привлекает многих звёзд лыжного спорта и биатлона. В гонке примут участие лучшие лыжники России, США, Германии, Словении и Казахстана. 
    «Марафон стал местом повышенного интереса губернаторов. В лыжной гонке примет участие глава Курской области Роман Старовойт», — заявил министр спорта Камчатского края.
    Основной марафон пройдёт на дистанции 60 километров, протяжённость полумарафонской дистанции – 30 километров. На какой из них заявлен Роман Старовойт, не уточняется. 

     

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