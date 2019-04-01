Врио губернатора Курской области примет участие в лыжном марафоне на Камчатке

Роман Старовойт отправляется на Камчатку. 21 апреля в Петропавловске-Камчатском пройдёт «Авачинский марафон». Марафон проводится каждый год в третье воскресенье апреля.

Трасса марафона проходит в живописных местах у подножия действующего вулкана Авачинская сопка и ежегодно привлекает многих звёзд лыжного спорта и биатлона. В гонке примут участие лучшие лыжники России, США, Германии, Словении и Казахстана.

«Марафон стал местом повышенного интереса губернаторов. В лыжной гонке примет участие глава Курской области Роман Старовойт», — заявил министр спорта Камчатского края.

Основной марафон пройдёт на дистанции 60 километров, протяжённость полумарафонской дистанции – 30 километров. На какой из них заявлен Роман Старовойт, не уточняется.