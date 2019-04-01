В Курске демонтируют 113 рекламных щитов, 68 из которых размещены на муниципальной земле.

Задачи, связанные с приведением рекламного пространства города в соответствие с требованиями законодательства о рекламе обсудили на совещании с представителями рекламного сообщества, которое провёл и.о. Главы города Сергей Малахов. Рекламщики обязаны самостоятельно сносить незаконные конструкции в установленные сроки. Если же они этого не сделают, то щиты уберёт администрация.

На совещании обсуждали и другие проблемные вопросы, в их числе - неприглядный внешний вид рекламных конструкций, поддержание порядка на прилегающей к баннерам территории, размещение на рекламных конструкциях частных собственников социальной рекламы, а также увеличение платы за пользование рекламными местами, поступающей в городской бюджет.

Администрация Курска ждёт оперативного отклика от владельцев рекламных конструкций по вопросам сноса и другим обсуждаемым проблемам, - отметили в пресс-службе мэрии.