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    В Курске демонтируют 113 рекламных щитов

    Сегодня, 14:44
    В Курске демонтируют 113 рекламных щитов
    В Курске демонтируют 113 рекламных щитов, 68 из которых размещены на муниципальной земле. 
    Задачи, связанные с приведением рекламного пространства города в соответствие с требованиями законодательства о рекламе обсудили на совещании с представителями рекламного сообщества, которое провёл и.о. Главы города Сергей Малахов. Рекламщики обязаны самостоятельно сносить незаконные конструкции в установленные сроки. Если же они этого не сделают, то щиты уберёт администрация. 
    На совещании обсуждали и другие проблемные вопросы, в их числе - неприглядный внешний вид рекламных конструкций, поддержание порядка на прилегающей к баннерам территории, размещение на рекламных конструкциях частных собственников социальной рекламы, а также увеличение платы за пользование рекламными местами, поступающей в городской бюджет.
    Администрация Курска ждёт оперативного отклика от владельцев рекламных конструкций по вопросам сноса и другим обсуждаемым проблемам, - отметили в пресс-службе мэрии.

     

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