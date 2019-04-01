В Курске сразу несколько подростков пострадали в ДТП.

Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, одна из аварий произошла 19 апреля примерно в 15.45 возле д.№4«Б» по ул. Щепкина. 17-летний водитель, не имея права управления ТС, ехал на мотоцикле по подземной парковке ТЦ. Он не справился с управлением и врезался в бетонную опору. В результате юный байкер попал на больничную койку.

Другая авария случилась в Курске 20 апреля примерно в 18:30 возле д.№47 по ул. Широкая. Там столкнулись мопед "Альфа", которым управлял 17-летний водитель, также не имеющий права управления ТС, двигавшийся со стороны ПЛК в направлении ул. Ольховская, и 11-летний велосипедист, который еахл в попутном направлении, по краю проезжей части дороги. В этой аварии пострадал велосипедист.



