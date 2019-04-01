В Россельхознадзоре рассказали, почему не стоит покупать «Короля гигантов», «Мажора» и «Мармеладку»

Специалисты регионального Управления Россельхознадзора проверили торговую точку физического лица в Курске и нашли 260 пакетов семян овощных культур, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Это семена томата: «Валютный», «Медовая капля», «Инжир красный», «Король гигантов», «Мишка косолапый»; перец сладкий: «Бивень», «Владыка», «Денис»; морковь: «Мармеладка», «Мо», «Нантская улучшенная», «Перфекция», «Детская сладкая»; огурец: «Аннушка», «Китайский морозоустойчивый», «Китайский болезнеустойчивый», «Гейзер», «Мечта Грибника»; свёкла столовая «Шоколадница», «Катюша», «Мажор» и щавель «Изумрудный король».





Специалисты пояснили, что нахождение сорта в Госреестре гарантирует, что этот сорт генетически не модифицирован, приспособлен к нашим климатическим условиям и не причинит вред здоровью. Если сорт не включён в Госреестр, то вероятнее всего, что он не прошёл или не проходил испытания, а значит, его свойства и качество могут не соответствовать заявленным на упаковке. При покупке таких семян можно не получить ожидаемого урожая или вовсе остаться без него.

Продавца оштрафовали, а 260 пакетов семян сняли с реализации.



