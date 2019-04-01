Зачем правоохранители «прессуют» иностранных инвесторов

Бизнесмены-однофамильцы из Индии Амит и Самир стали героями настоящей криминальной драмы, к которой приковано внимание всех инвесторов мира.

10 лет назад друзья Амит и Самир решили открыть в России совместный фармацевтический бизнес. Амит возглавил российское представительство фирмы «Роутек». Дела шли хорошо, через какое-то время партнеры решили открыть в Тверской области фармацевтический завод.

На поддержание завода в работоспособном состоянии требовались значительные вложения. Партнеры договорились, что Амит будет из собственных средств финансировать расходы на зарплату и погашение долгов перед налоговой, а Самир впоследствии ему компенсирует все расходы.

Однако когда пришло время платить по счетам, Самир заявил, что договоренности между ними аннулированы, а затем добился увольнения Амита с поста главы представительства.

Жена Амита Дина рассказала, что все эти годы Самир пользовался расположением их семьи и уговаривал Амита вкладывать свои деньги в дело, а позднее многократно угрожал ему своими связями в прокуратуре.

Амиту ничего не оставалось, кроме как обратиться в арбитражный суд. Однако после этого его жизнь превратилась в кошмар.

Рано утром, в один из сентябрьских дней в 2018 году, в дом Амита ворвались представители МВД, все там перевернули, а самого Амита увезли. Спустя некоторое время ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах (статья 159 УК РФ). Амит был помещен под домашний арест.

Адвокат Амита Ринат Мищеров утверждает, что это дело не имеет под собой никаких оснований, и максимум, что здесь могло произойти, это гражданский иск. Однако он уверен, что 159 статья – универсальный инструмент, с помощью которого при наличии определенных связей любого «неугодного» оппонента в бизнесе можно отправить за решетку.

Проверка установила, что дело было возбуждено с нарушениями. 11 апреля Амит был освобожден из-под домашнего ареста, однако уже 12 апреля за ним снова приехала полиция, а дело передали в Следственный комитет. После чего ему снова был выписан домашний арест.

Амит имеет диабет 2 степени и постоянно нуждается в консультации врачей. Однако долгое время он не имел возможности получать помощь, и как результат – в настоящее время он находится в реанимации с подозрением на инсульт.

Не попахивает ли все это беспределом со стороны правоохранительных органов? Ведь президент Путин заявляет, что «бизнес не должен ходить под статьей», но при этом МВД, прокуратура и СК как по мановению волшебной палочки обрушиваются на одного предпринимателя!

Источник материала - «ФедералПресс»