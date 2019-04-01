На Пасху курская ГИБДД усилит контроль за дорожным движением

Приближается Великий православный праздник – Светлое Христово Воскресение. Праздничные мероприятия традиционно собирают большое количество людей, что осложняет дорожную обстановку, особенно вблизи храмов и кладбищ. В связи с этим, региональная Госавтоинспекция просит автомобилистов строго соблюдать Правила дорожного движения, парковать свои автомобили, не создавая помех. Гражданам, посещающим Северное кладбище, рекомендуют парковаться на стоянках вблизи ГИБДД.

И в очередной раз инспекторы напоминают, что после употребления спиртных напитков садиться за руль запрещено!

В предстоящие выходные дни сотрудники ГИБДД усилят контроль, на курских дорогах появятся дополнительные посты ДПС. особое внимание обратят на любителей пьяной езды. В ряде районов Курской области пройдут сплошные проверки водителей на трезвость.

Также, если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, Госавтоинспекция просит сообщить об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть ГИБДД по телефонам: (4712) 36-70-01, 36-70-02.



