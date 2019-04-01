На майских праздниках курские школьники будут учиться

Школьникам на майских праздниках выпало отдыхать значительно меньше, чем работающим людям. Но это касается только тех, кто учится по шестидневке.

Как сообщили в комитете образования Курска, постановлением Правительства РФ от 01.10.2018 № 1163 «О переносе выходных дней в 2019 году» предусмотрен перенос выходных дней с субботы 5 января на четверг 2 мая, с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая, с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая. Поскольку субботы – 5 января и 23 февраля при 6-дневной рабочей неделе выходными днями не являются, то 2 и 10 мая остаются рабочими днями.

Таким образом, для работающих и обучающихся по 6-дневной рабочей неделе по 6-дневной учебной неделе выходными днями в мае являются 1, 3, 5, 9 мая.

Для работающих по 5-дневной рабочей неделе и обучающихся выходными днями считаются 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 мая.

При этом, в мэрии отметили, что руководители общеобразовательных учреждений вправе самостоятельно принимать решение о переносе выходных и праздничных дней, используя каникулярное время.