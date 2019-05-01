Курский "Авангард" потерял очки в Томске

Сегодня курский "Авангард" в рамках 35-го тура ФНЛ на выезде играл с "Томью". Куряне уступили с минимальным счётом 0:1, пропустив после перерыва - на 56-й минуте. Автором единственного забитого в ворота сине-белых мяча стал полузащитник хозяев поля Николай Калинский. На 86 минуте Роман Минаев оказался на газоне после контакта с соперником в штрафной площади, но судья был рядом и не зафиксировал фол. В оставшееся время команды ничего конструктивного не создали у ворот друг друга и счёт остался неизменным до финального свистка.

Это поражение ещё больше отодвинуло "Авангард" от зоны переходных матчей - куряне сместились на 7-е место в турнирной таблице.

11 мая команда Игоря Беляева проведёт домашний матч с ещё одним лидером первенства – ФК «Сочи».