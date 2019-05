«Час независимой музыки» с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» Алексея Иванова мы слушаем компиляцию «Рэпаки Лёсика для Прозора».





1. Cypress Hill - Band Of Gypsies (feat. Alaa Fifty & Sadat) (Elephants On Acid’2018)





2. Detrimental - Sista India (Xenophobia ‘1995)





3. JPEGMAFIA - Rainbow Six (feat. Yung Midpack) (Veteran’2018)





4. True Neutral Crew - New Shit (prod. w_ Boo Hiss) (#POPPUNK’2014)





5. KRS-One - Outta Here (Return Of The Boom Bap’1993)





6. Intelligent Hoodlum - Underground (Saga of a Hoodlum’1993)





7. Foreign Beggars, Feed Me - 24-7 (2 2 Karma’2018)





8. MC 900 Ft Jesus - If I Only Had A Brain (One Step Ahead Of The Spider’1994)





9. LL Cool J - Mama Said Knock You Out’1990





10. BE3K - CKUNTIE 2.0 (feat. Sugur Shane) (EXONERATION EP’2018)





11. 2Pac - Open Fire (R U Still Down? [Remember Me]’1997)





12. Das EFX - Undaground Rappa (Straight Up Sewaside’1993)





13. FIDLAR - Get Off My Rock (Almost Free’2019)





14. KXVU & Duke – Meisei’2018





15. Mad Flava - Bump Ya Head (From Tha Ground Unda’1994)





16. Tim Dog - Fuck Compton’1991





17. Lucky Duke - My Beat (Rock The House’2018)





18. The Fever 333 - POV (Made An America (EP)’2018)





19. B L A C K I E... All Caps, With Spaces - Three Ways (REMAINS’2017)





20. Sikk - Eye Well (A State Of Null ’2018)





21. Nubian Crackers - Do You Wanna Hear It’1993





22. Justin Warfield - Live From The Opium Den (Album Version)’1994





23. N.W.A. - Fuck Tha Police (Fill In The Blanks) (Straight Outta Compton’1988)





24. Moucham (Haute Couture Label) – Supernice’2018





25. Nnamdi Ogbonnaya - Hop Off (Drool’2017)





26. Puzzle - Junk (X Hail’2019)





27. Nyctophiliac - Insomnia (Ravey Remix)’2018





28. William S. Burroughs - A One God Universe (Spare Ass Annie And Other Tales’1993)





29. Electrik Ants - Circuit Tree (Rhetorik One’2018)





30. Kool Keith;Planet B – Crustfund (Planet B’2018)





31. Man Parrish - Boogie Down Bronx’1984





32. Eric B. & Rakim - Juice (Know The Ledge)’1992





33. Illegal Substance - Speed 3000 (Bachelor Party’2006)





34. Consolidated - Tool And Die (Play More Music’1992)





35. Nice & Smooth - Dope Not Hype (Nice & Smooth’1989)





36. Donald D - I'm Gonna Smoke Him’1992





37. Kill the Vultures - Shake Your Bones (Carnelian’2015)





38. Hanz – Dues (Reducer’2015)





39. Armand Hammer - Microdose feat. Quelle Chris (Rome’2017)





40. Moodie Black – Vanowen (Lucas Acid’2018)





41. Cuco - Lucy (feat. J-Kwe$T) (Chiquito (EP)’2018)





42. Anarchist Republic Of Bzzz - C.I.A Spy Dub (Anarchist Republic Of Bzzz’2009)





43. Seiko Ito - Maiku 1 Hon (Mess/Age’1989)





44. Tech N9ne - Tech N9ne (Don't Nobody Want None)’2018





45. MC Paul Barman - (((Believe That))) feat. Open Mike Eagle ((((Echo Chamber)))’2018)





46. Main Source - Fakin' The Funk (Remix)’1992





47. Prison Religion – 007 (Cage With Mirrored Bars’2017)





48. YUNGBLUD - 21st Century Liability (21st Century Liability’2018)





49. Cardboards - Bill's Rap (Greatest Hits Volume Two’1981)





50. Rat Boy - CHIP ON MY SHOULDER (INTERNATIONALLY UNKNOWN’2019)