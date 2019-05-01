Курские «монстранты» готовы отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека, - пишет ИА "Секунда". Их задержали на первомайской демонстрации. Монстранцию курские власти согласовали на стадионе "Меркурий". Но ребята в футболках со смешными надписями решили пройти по центральной улице. Говорят к общей колонне пристраиваться не собирались. Но всех дружно погрузили в автозаки и отвезли в отдел. Некоторым участникам предъявили обвинения по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях: «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Депута Горсобрания Дмитрий Гулиев не оставил ситуацию без внимания, направил начальнику городского УМВД официальный запрос, ещё намерен обсудить это на заседании Горсобрания.

Сами «монстранты» уже направили обращения прокурору области Алексею Цуканову. В отстаивании своих прав они рассчитывают дойти до ЕСПЧ.