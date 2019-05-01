поиск по сайту
 

    Курские «монстранты» готовы отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека

    Вчера, 15:00
    Курские «монстранты» готовы отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека
    Курские «монстранты» готовы отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека, - пишет ИА "Секунда". Их задержали на первомайской демонстрации. Монстранцию курские власти согласовали на стадионе "Меркурий". Но ребята в футболках со смешными надписями решили пройти по центральной улице. Говорят к общей колонне пристраиваться не собирались.  Но всех дружно погрузили в автозаки и отвезли в отдел. Некоторым участникам предъявили обвинения по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях: «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». 
    Депута Горсобрания Дмитрий Гулиев не оставил ситуацию без внимания, направил начальнику городского УМВД официальный запрос, ещё намерен обсудить это на заседании Горсобрания. 
    Сами «монстранты» уже направили обращения прокурору области Алексею Цуканову. В отстаивании своих прав они рассчитывают дойти до ЕСПЧ. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама