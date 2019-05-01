Курская прокуратура требует закрыть сайты, торгующие неодимовыми магнитами и водительскими правами
Вчера, 16:40
Щигровская межрайонная прокуратура выявила в Интернете сайты, которые торгуют неодимовыми магнитами. Их используют, чтобы уменьшить показания счётчиков и не оплачивать фактически полученные коммунальные ресурсы.
Кроме того прокуратура обнаружила сайты, на которых продаются электроудочки и водительские удостоверения.
Вход на эти сайты осуществлялся свободно и не требовал предварительной регистрации, ознакомиться с содержанием страниц мог любой пользователь Сети.
Щигровский межрайонный прокурор направил в суд 44 иска о признании указанной информации запрещённой к распространению на территории России, - отметили в надзорном ведомстве.