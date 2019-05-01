Большая группа школьников побывала на экскурсии в филиале «Курскэнерго»

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» провели экскурсию для учащихся 4 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60» г. Курска. 30 детей посетили Музей истории энергетики Курской области и Центр управления сетями (ЦУС) филиала.

Сотрудники «Курскэнерго» рассказали школьникам о роли электроэнергетики в жизни людей, способах производства и передачи электроэнергии, становлении энергосистемы Курской области – от появления первой электрической станции до наших дней, о людях, создававших и обеспечивавших развитие энергосистемы.

В ЦУС «Курскэнерго» ребята увидели, как на видеостене в онлайн-режиме отображается работа регионального энергокомплекса, как осуществляется видеонаблюдение за подстанциями и маршрутом следования машин оперативно-выездных бригад.

В ходе мероприятия энергетики напомнили школьникам о мерах предосторожности вблизи энергообъектов, разъяснили порядок действий, если на пути оказался провисший или оборванный провод. Они вручили ребятам тематические брошюры и плакаты, продемонстрировали видеоролики, предупреждающие об опасности, которой подвергаются взрослые и дети, если рыбачат, устраивают пикники или пытаются сделать «селфи» рядом с линиями электропередачи.





«Детям нравятся такие экскурсии, – отметила Ольга Стрелкова, педагог – психолог МБОУ «СОШ №60» г. Курска. – На подобных мероприятиях каждый ребенок получает много полезной и интересной информации, которая пригодится в жизни».