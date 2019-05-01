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    Николай Цыбин назначен исполняющим обязанности главы Курска

    Вчера, 15:49
    Николай Цыбин назначен исполняющим обязанности главы Курска
    Депутаты городского Собрания на очередном заседании утвердили заместителя главы администрации Курска Николая Цыбина, который с 15 мая исполнял обязанности главы администрации города, в этой должности. 
    Напомним, на прошлой неделе назначенный после добровольной отставки Николая Овчарова и. о. главы города Сергей Махахов сложил полномочия, чтобы, как выразился сам чиновник, «не мешать» команде Романа Старовойта.
    Абсолютное большинство депутатов высказались за назначение Цыбина, против выступили двое и один воздержался. 
    Обязанности главы города он будет исполнять до избрания нового мэра. На сегодняшнем заседании также объявили конкурс по отбору кандидатур на должность градоначальника. Он должен состояться 17 июня.

     

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