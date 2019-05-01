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    Курянина, сломавшего нос полицейскому, приговорили к реальному сроку

    Вчера, 11:52
    Курянина, сломавшего нос полицейскому, приговорили к реальному сроку
    Судебная коллегия по уголовным делам Курского областного суда рассмотрела уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины. Ранее Льговский райсуд приговорил курянина к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
    Как установлено, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил сотрудника полиции. У стража порядка в результате диагностировали закрытый перелом костей носа. Всё это было зафиксировано очевидцем на камеру мобильного телефона.
    Не согласившись с приговором районного суда, гособвинитель обжаловал его в апелляционном порядке по мотиву несправедливости назначенного наказания вследствие чрезмерной мягкости.
    Апелляционная инстанция в полном объёме согласилась с доводами прокурора о том, что подсудимый должен отбывать наказание в исправительном учреждении. Приговор Льговского райсуда изменён, подсудимому предстоит отбывать наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.

     

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