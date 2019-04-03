Имя нового мэра Курск узнает 21 июня

Через месяц узнаем имя нового мэра. Курская администрация объявила о проведении конкурса по отбору кандидатур на пост градоначальника.

Отбором кандидатов занимается специальная комиссия из десяти человек. Пятерых назначает глава региона, остальных – Курское горсобрание.

Уже известно, что в комиссию вошли почётные граждане Курска председатель Курского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Иван Малков и ректор КГМУ Виктор Лазаренко, а также заместитель председателя Курского горсобрания Владимир Трепаков, директор школы №61 Елена Веселова и член Общественной палаты Курской области, генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» Ирина Умеренкова.

Они рассмотрят заявки и представят горсобранию две кандидатуры. Окончательный выбор сделают депутаты.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать с 10.00 24 мая по 12.00 12 июня в аппарате Курского горсобрания (ул. Ленина,1, тел. 55-48-01). В рабочие дни прием будет осуществляться с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, в выводные и праздники – с 11.00 до 13.00.

Для участия в конкурсе граждане могут быть выдвинуты общественным объединением, собранием граждан по месту работы или жительства или быть самовыдвиженцами.

Итоги конкурса комиссия планирует подвести 17 июня. А выборы главы города ориентировочно состоятся 21 июня на очередном заседании КГС.



