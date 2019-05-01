В Курскэнерго состоялись финальные соревнования профессионального мастерства бригад по обслуживанию распредсетей

С 15 по 17 мая 2019 года на учебно-тренировочном полигоне филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» в Октябрьском районе Курской области проходили соревнования профессионального мастерства бригад по обслуживанию распредсетей 0,4 - 10 кВ. За право называться лучшими спорили специалисты профильных бригад районов электрических сетей (РЭС), занявшие первые места на отборочных зональных соревнованиях.

Приоритетными задачами соревнований являются повышение уровня профессиональной подготовки персонала, улучшение качества и безопасности работ при ремонте и эксплуатации распределительных сетей, обмен передовым опытом.

По традиции мероприятие началось с общего построения команд и торжественного поднятия флага компании. Почётное право поднятия флага МРСК Центра было предоставлено представителям Курского района электрических сетей (РЭС) - победителю прошлогодних соревнований профессионального мастерства.

Соревнования состояли из семи этапов: замена изолированного провода на воздушной линии 0,4 кВ в пролете пересечения с воздушной линией 10кВ, первичное подключение жилого дома от действующей линии 0,4кВ без применения гидроподъемника, замена дефектного проходного изолятора 10кВ на комплектной трансформаторной подстанции-10/0,4кВ и т.д. Кроме того, участникам было предложено продемонстрировать профессиональные навыки при тушении пожара на КТП-10/0,4кВ, освобождении пострадавшего от действия электрического тока и оказании ему первой медицинской помощи.

На всех этапах между командами шла упорная борьба. В итоге две команды набрали не только одинаковое количество баллов, но и равное количество первых мест по отдельным этапам. Чтобы определить победителя, главная судейская комиссия воспользовалась Положением о проведении финальных соревнований профессионального мастерства в Курскэнерго, которое отдает преимущество команде, имеющей лучший показатель на этапе «Проверка знаний правил охраны труда, технической эксплуатации и пожарной безопасности». Лучший результат на этом этапе показала бригада Курского района электрических сетей в составе мастера Андрея Симоненкова, электромонтеров Андрея Сергеева и Станислава Забалова, которая, в итоге два года подряд побеждает в соревнованиях. На втором месте команда Горшеченского, на третьем – команда Рыльского РЭС Курскэнерго.

Лучшими по профессии признаны мастер Андрей Симоненков, член бригады Станислав Забалов (оба Курский РЭС), производитель работ Андрей Шестаков из Беловского РЭС.

Кроме того, Андрей Симоненков удостоен диплома и ценного подарка от профсоюзного комитета филиала, как имеющий многолетний профсоюзный стаж. А электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Рыльского РЭС Александр Горбунов удостоился от профсоюза звания «Надежды энергетики, как самый молодой участник соревнований».