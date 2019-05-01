Владимир Слатинов: "В рамках тех процедур, которые уже запущены после отставки Овчарова, избрание мэра Курска напрямую населением маловероятно"

На этой неделе курская администрация объявила о проведении конкурса по отбору кандидатур на пост мэра. Градоначальника выберут депутаты Горсобрания. Голосование намечено на 21 июня.

А в соцсетях, тем временем, инициативные куряне уже проводят опрос - Кто должен выбирать мэра Курска?

Проголосовали уже без малого 4,5 тысячи курян и только 120 из них считают, что это прерогатива именно депутатов.

Меж тем, прямых выборов мэра нам не видать, в ближайшее время уж точно.

Почему, объясняет политолог Владимир Слатинов.





Доктор политических наук Владимир Слатинов: "Мнение большинства очевидно. Все опросы, коотрые проводились в течение долгих последних лет, свидетельствуют о том, что подавляющее большинство населения всегда были за прямые выборы мэра Курска. Люди сами хотят решать, кто будет управлять городом. Тем не менее, у них это право было фактически отобрано в связи с реформой местного самоуправления. Реформа местного самоуправления, проводимая в рамках 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", который был принят в 2003 году, позволила изменить схему управления городом и сначала ввести так называемого сити-менеджера, то есть разделить должности главы города и главы администрации. Главой города стал председатель Городского собрания, а глава администрации нанимался депутатами после проведения конкурса. Николай Иванович Овчаров первые два срока работал именно в таком качестве - он был наёмным главой администрации. Эта схема была введена, потому что она была очень выгодна областной власти. Фактически через депутатов и через конкурсную комиссию областная власть ставила на город своего человека. Более того, мы помним, что Николай Овчаров был заместителем губернатора Михайлова. поэтому фактически Николай Иванович стал заместителем губернатора по областному центру. Кстати, он сам этого и не скрывал. То есть отмена прямых выборов мэра была связана с тем, что фактически эта должность бралась под контроль областной власти. Процесс её замещения областная власть модерировала и контролировала. Возвращение сегодня, в нынешних политических условиях выборности мэра, я думаю, пока маловероятно. Хотя, хочу отметить, что в одном из своих публичных выступлений Роман Старовойт говорил, что он, в принципе, не против обсуждения такой возможности. Но совершенно очевидно, что сейчас, в рамках тех процедур, которые уже были запущены после отставки Николая Овчарова, избрание мэра напрямую населением маловероятно. Просто, потому что процедура уже запущена и запущена она в рамках прежней схемы. Кстати, должность сити-менеджера отменена, и сегодня глава администрации и глава города это опять одно лицо, но избирают его, всё равно, депутаты после проведения конкурса".