В Курске стартует третий сезон проекта «Дворовый тренер»

В субботу, 25 мая в Курске стартует третий сезон общественного проекта «Дворовый тренер».

Торжественное открытие состоится в 10:00 на открытой спортивной площадке Центра фехтования, что на ул. Советская, 3д. В рамках мероприятия также пройдёт открытие летнего фестиваля ГТО для дошкольников: дети сдадут нормы ГТО вместе со своими родителями.

Проект «Дворовый тренер» позволяет во время летних каникул детям из разных микрорайонов Курска участвовать в бесплатных спортивных тренировках по футболу, уличному баскетболу (стритболу), бадминтону и велотриалу. Обучать школьников будут, в том числе тренеры футбольной академии «Авангард», ДЮСШ №4 по футболу, баскетбольные тренеры клуба «Русичи» и школы олимпийского резерва «Динамо». Тренировки будут проходить на шести площадках: в школах №61, 60, 35, 55 и 30 Курска, а также в Центре фехтования.

По итогам летних занятий, тренеры сформируют дворовую футбольную команду, которая примет участие в региональном этапе «Первого всероссийского фестиваля дворового футбола». Спортивный праздник состоится в августе в Санкт-Петербурге.

Проект «Дворовый тренер» реализуется в Курске с 2017 года и является частью большого всероссийского общественного проекта «Детский спорт».